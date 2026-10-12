В районах Баджаур и Мохманд в Пакистане сторонники партии Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) провели протесты против введения губернаторского правления и чрезвычайного положения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает Dawn, демонстрация в Баджауре состоялась на базаре Инаят-Каллай, где участники скандировали лозунги против федерального правительства.

Активисты PTI Хабиб Хан, Мухсин Хан и другие осудили действия федерального правительства, которое, по их словам, отстранило правительство провинции путем введения губернаторского правления и чрезвычайного положения. Они также выразили возмущение из-за ареста главного министра провинции Сохаила Африди, главы провинциального отделения партии Джунаида Акбара Хана и других лидеров.

Столкновение с полицией

Во время протеста на место прибыла полиция, которая пыталась остановить демонстрантов. После словесного спора между несколькими правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Протестующие заверили полицию, что намерены действовать мирно и выразить несогласие с тем, что они назвали недемократическим шагом федеральных властей.

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В субботу вечером депутаты провинциальной ассамблеи Анвар Зеб Хан, Аджмал Хан и доктор Хамидур Рехман, а также районный председатель PTI Гул Дад Хан анонсировали акции на базарах Хара и Инаят-Каллая и в своих родных районах. По состоянию на вечер воскресенья сообщений о других запланированных демонстрациях не поступало.

Сообщения о рейдах

Мобильная связь и интернет в Баджауре, как и в других частях провинции, оставались отключенными. По сообщениям, полиция также проводила рейды с целью задержания депутатов доктора Хамидура Рехмана и Анвара Зеба Хана. Брат доктора Рехмана написал в социальных сетях, что полицейские приезжали к ним домой, однако депутата там не было. Анвар Зеб Хан также заявил в социальных сетях, что полиция пыталась задержать его во время рейда в районе Рагаган техсила Хар, однако дома его не застала.

В Мохманде протест состоялся на базаре Миан-Манди. К участникам обратились депутат Национальной ассамблеи Саджид Хан Мохманд, районный председатель PTI и бывший районный назим Малик Навид Ахмед Мохманд, а также другие партийные деятели. Присутствующие отвергли губернаторское правление и чрезвычайное положение и заявили о поддержке основателя PTI Имрана Хана.

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