W pakistańskich dystryktach Badżaur i Mohmand zwolennicy partii Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) przeprowadzili protesty przeciwko wprowadzeniu rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego w prowincji Chajber Pasztunchwa. Jak podaje Dawn, demonstracja w Badżaurze odbyła się na bazarze Inajat Kallaj, gdzie uczestnicy skandowali hasła przeciwko rządowi federalnemu.

Działacze PTI Habib Khan, Muhsin Khan i inni potępili działania rządu federalnego, który, jak twierdzili, usunął rząd prowincji poprzez wprowadzenie rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego. Wyrazili także oburzenie z powodu aresztowania szefa rządu prowincji Sohailla Afridiego, przewodniczącego prowincjonalnej struktury partii Dżunaida Akbara Khana oraz innych liderów.

Starcie z policją

Podczas protestu na miejsce przybyła policja, która próbowała powstrzymać demonstrantów. Po słownej sprzeczce między kilkoma funkcjonariuszami a uczestnikami akcji doszło do przepychanki. Protestujący zapewnili policję, że zamierzają działać pokojowo i wyrazić sprzeciw wobec tego, co nazwali niedemokratycznym krokiem władz federalnych.

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W sobotę wieczorem deputowani zgromadzenia prowincjonalnego Anwar Zeb Khan, Adżmal Khan i dr Hamidur Rehman, a także przewodniczący okręgowego oddziału PTI Gul Dad Khan, zapowiedzieli akcje na bazarach Chara i Inajat Kallaj oraz w swoich rodzinnych rejonach. Do niedzielnego wieczoru nie pojawiły się informacje o innych planowanych demonstracjach.

Doniesienia o nalotach

Łączność komórkowa i internet w Badżaurze, podobnie jak w innych częściach prowincji, pozostawały wyłączone. Według doniesień policja przeprowadzała również naloty, aby zatrzymać deputowanych dr. Hamidura Rehmana i Anwra Zeba Khana. Brat dr. Rehmana napisał w mediach społecznościowych, że policjanci przyjechali do ich domu, lecz deputowanego tam nie było. Anwar Zeb Khan także oświadczył w mediach społecznościowych, że policja próbowała go zatrzymać podczas nalotu w rejonie Raghagan w tehsilu Khar, jednak nie zastała go w domu.

W Mohmandzie protest odbył się na bazarze Mian Mandi. Do uczestników przemawiali deputowany do Zgromadzenia Narodowego Sadżid Khan Mohmand, przewodniczący okręgowego oddziału PTI i były okręgowy nazim Malik Nawid Ahmed Mohmand, a także inni działacze partyjni. Obecni odrzucili rządy gubernatorskie i stan wyjątkowy oraz zadeklarowali poparcie dla założyciela PTI Imrana Khana.

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