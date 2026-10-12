У Пакистані прихильники PTI протестували проти губернаторського правління — Dawn

У районах Баджаур і Мохманд у Пакистані прихильники партії Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) провели протести проти запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в провінції Хайбер-Пахтунхва. Як повідомляє Dawn, демонстрація в Баджаурі відбулася на базарі Інаят-Каллай, де учасники скандували гасла проти федерального уряду.

Активісти PTI Хабіб Хан, Мухсін Хан та інші засудили дії федерального уряду, який, за їхніми словами, усунув провінційний уряд шляхом запровадження губернаторського правління і надзвичайного стану. Вони також висловили обурення через арешт головного міністра провінції Сохаїла Афріді, голови провінційного осередку партії Джуніда Акбара Хана та інших лідерів.

Сутичка з поліцією

Під час протесту до місця події прибула поліція, яка намагалася зупинити демонстрантів. Після словесної суперечки між кількома правоохоронцями та учасниками акції сталася штовханина. Протестувальники запевнили поліцію, що мають намір діяти мирно та висловити незгоду з тим, що назвали недемократичним кроком федеральної влади.

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У суботу ввечері депутати провінційної асамблеї Анвар Зеб Хан, Аджмал Хан і доктор Хамідур Рехман, а також районний голова PTI Гул Дад Хан анонсували акції на базарах Хара та Інаят-Каллая й у своїх рідних районах. Станом на вечір неділі повідомлень про інші заплановані демонстрації не надходило.

Повідомлення про рейди

Мобільний зв’язок та інтернет у Баджаурі, як і в інших частинах провінції, залишалися відключеними. За повідомленнями, поліція також проводила рейди з метою затримання депутатів доктора Хамідура Рехмана та Анвара Зеба Хана. Брат доктора Рехмана написав у соцмережах, що поліцейські приїжджали до їхнього дому, але депутата там не було. Анвар Зеб Хан також заявив у соцмережах, що поліція намагалася затримати його під час рейду в районі Рагаган техсілу Хар, однак його не застали вдома.

У Мохманді протест відбувся на базарі Міан-Манді. До учасників звернулися депутат Національної асамблеї Саджид Хан Мохманд, районний голова PTI та колишній районний назим Малік Навід Ахмед Мохманд, а також інші партійні діячі. Присутні відкинули губернаторське правління і надзвичайний стан та заявили про підтримку засновника PTI Імрана Хана.

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