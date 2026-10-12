巴基斯坦PTI支持者抗议总督统治——Dawn

在巴基斯坦巴焦尔和莫赫曼德地区，巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-i-Insaf，PTI）的支持者举行抗议，反对在开伯尔-普什图省实施总督统治和紧急状态。Dawn报道称，巴焦尔的示威活动在伊纳亚特卡莱集市举行，参与者高喊反对联邦政府的口号。

PTI活动人士哈比卜·汗、穆赫辛·汗等谴责联邦政府的行动。他们称，联邦政府通过实施总督统治和紧急状态罢免了省政府。他们还对该省首席部长苏海尔·阿夫里迪、该党省级组织负责人朱奈德·阿克巴尔·汗及其他领导人被捕表示愤怒。

与警方发生冲突

抗议期间，警方抵达现场并试图阻止示威者。几名执法人员与活动参与者发生口头争执后，双方发生推搡。抗议者向警方保证，他们打算和平行动，并表达对联邦当局所称非民主举措的反对。

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周六晚间，省议会议员安瓦尔·泽布·汗、阿杰马尔·汗和哈米杜尔·雷赫曼博士，以及PTI地区主席古尔·达德·汗宣布，将在哈拉和伊纳亚特卡莱集市及其家乡地区举行活动。截至周日晚间，尚未有关于其他计划中示威活动的消息。

有关突袭的报道

巴焦尔与该省其他地区一样，移动通信和互联网仍然处于关闭状态。据报道，警方还开展突袭行动，试图拘捕议员哈米杜尔·雷赫曼博士和安瓦尔·泽布·汗。雷赫曼博士的兄弟在社交媒体上写道，警察曾来到他们家中，但该议员不在那里。安瓦尔·泽布·汗也在社交媒体上表示，警方在哈尔县拉加甘地区的一次突袭中试图拘捕他，但没有在家中找到他。

在莫赫曼德，抗议活动在米安曼迪集市举行。国民议会议员萨吉德·汗·莫赫曼德、PTI地区主席兼前地区纳齐姆马利克·纳维德·艾哈迈德·莫赫曼德，以及其他党内人士向参与者发表讲话。与会者拒绝总督统治和紧急状态，并表示支持PTI创始人伊姆兰·汗。

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