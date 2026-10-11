W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki koalicja Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) i Sojuszu Demokratycznego (DA) po wyborach lokalnych może stać się jedną z najstabilniejszych opcji utworzenia władz miejskich. Jak zauważa Daily Maverick, obie partie prawdopodobnie będą dwiema największymi siłami politycznymi w mieście, choć dotąd nie współpracowały w żadnej radzie miejskiej.

Argumenty za koalicją

Publikacja uważa, że sojusz obu partii mógłby zapewnić wyraźną większość i być bardziej trwały niż szersze koalicje. Takie porozumienie powielałoby również model współpracy ANC i DA, który nadal utrzymuje się na szczeblu krajowym.

Według oceny Daily Maverick obie siły odwołują się do politycznego centrum, a ich wyborcy mają zbliżone interesy w formalnej gospodarce. Mapungubwe Institute for Strategic Reflection wskazał, że tak zwane koalicje pączkowe, w których mniejsze partie jednoczą się, aby odsunąć największą, nie poprawiają świadczenia usług.

DA mogłaby uzasadniać współpracę z ANC potrzebą niedopuszczenia EFF i MK do władzy w Johannesburgu. Dla ANC sojusz z DA, nawet w roli mniejszego partnera, mógłby oznaczać zachowanie wpływu na ważne miejskie teki.

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Ryzyka polityczne i kadrowe

Jednocześnie DA musiałaby w znacznym stopniu dzielić się władzą z ANC, w tym przekazać przedstawicielom tej partii ważne obszary, takie jak transport. Publikacja zauważa, że w przypadku nierozwiązanych problemów miejskich, w tym naprawy dziur w drogach, wyborcy mogliby obarczać odpowiedzialnością burmistrza z DA.

Daily Maverick zwraca również uwagę na rozbieżności w regionalnej strukturze ANC w Johannesburgu oraz możliwe problemy z zaufaniem do kandydatów tej partii na stanowiska zastępcy burmistrza lub szefa obszaru finansów. Zdaniem publikacji dla DA istnieje ryzyko, że koalicja pomoże skorumpowanym elementom ANC pozostać u władzy.

Dla ANC trudnością może być konieczność ustąpienia znacznej części uprawnień partii, którą część jej zwolenników uważa za ideologicznego przeciwnika. Osobnym czynnikiem wskazano rolę Helen Zille: jej doświadczenie w negocjacjach koalicyjnych może być atutem, jednak niektórzy przedstawiciele ANC mogą jej nie ufać. Wyniki głosowania mają pokazać rzeczywisty układ sił między ANC i DA oraz wpłynąć na perspektywy takiego sojuszu.

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