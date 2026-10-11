在南非约翰内斯堡，非洲人国民大会（ANC）与民主联盟（DA）在地方选举后组成的联盟，可能成为组建市政府最稳定的选择之一。正如Daily Maverick指出，两党很可能成为该市最大的两股政治力量，尽管它们此前从未在任何市议会中合作过。

支持组建联盟的理由

该媒体认为，两党结盟可以确保具有说服力的多数席位，并且比更广泛的联盟更具稳定性。这一安排也将复制ANC与DA目前仍在国家层面维持的合作模式。

Daily Maverick评估称，这两股力量都面向政治中间派，其选民在正规经济中拥有相近的利益。马蓬古布韦战略反思研究所指出，所谓的“甜甜圈联盟”——即较小政党联合起来排挤最大政党——并不会改善服务提供。

DA可以将与ANC合作解释为防止EFF和MK在约翰内斯堡掌权的必要之举。对ANC而言，与DA结盟，即使作为较小的合作伙伴，也可能意味着保留对重要城市事务领域的影响力。

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政治和人事风险

与此同时，DA将不得不与ANC大幅分享权力，包括将交通等重要领域交给该党代表。该媒体指出，如果城市问题未能解决，包括道路坑洼修复，选民可能会将责任归咎于来自DA的市长。

Daily Maverick还关注到ANC在约翰内斯堡地区组织内部的分歧，以及对该党副市长或财政事务负责人候选人的信任可能存在问题。该媒体认为，对DA而言存在一种风险，即该联盟会帮助ANC中的腐败势力继续掌权。

对ANC来说，困难可能在于需要向一个被其部分支持者视为意识形态对手的政党让出相当一部分权力。海伦·齐勒的角色被列为另一项因素：她在联盟谈判方面的经验可能是一项优势，但一些ANC代表可能不信任她。投票结果将显示ANC与DA之间真正的力量对比，并影响这一联盟的前景。

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