Швеция разрешила движение танкера, который подозревается в связях с теневым флотом РФ

Шведское транспортное агентство отменило запрет на эксплуатацию танкера Sea Owl 1, который подозревается в принадлежности к российскому «теневому флоту». В начале 2026 года береговая охрана Швеции поднялась на борт судна вблизи города Треллеборг.

Это означает, что судно теперь может свободно покинуть Швецию.

В марте береговая охрана задержала судно к юго-западу от Треллеборга. С тех пор ему было запрещено продолжать плавание.

Ранее Sea Owl уже получал разрешение на выход из Треллеборга, но затем выяснилось, что судно имело поддельную перерегистрацию под другим флагом. Теперь регистрация судна в заявленном государстве флага — Экваториальной Гвинее — была проверена и признана правильной, сообщает Шведское агентство по вопросам транспорта.

«Для нас было чрезвычайно важно получить надежное подтверждение непосредственно от государства флага. Это заняло время и потребовало значительных усилий, но теперь мы получили информацию, необходимую для отмены запрета на эксплуатацию», — отмечает в своем заявлении руководитель подразделения Пернилла Валлин.

Судно находится в санкционном списке ЕС. По данным Береговой охраны, в течение последних лет танкер перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.

В 13:00 в понедельник судно по-прежнему стоит на якоре у Треллеборга. По данным Береговой охраны, танкеру не требуется разрешение от шведской стороны для стоянки на якоре, а на борту должно быть достаточно экипажа для продолжения плавания.

Об этом сообщает SVT.

ГУР обнародовало данные о 20 судах теневого флота РФ.

Ранее Япония объявила о введении нового пакета экономических санкций против Российской Федерации — государства-агрессора — в связи с её агрессией против Украины. Ограничения, в частности, касаются 35 судов так называемого теневого флота, которые, по данным японских властей, перевозят российскую нефть и помогают обходить международные санкции.

Количество судов под российским флагом выросло более чем на треть с января 2025 года по июнь 2026-го. Это происходит на фоне усиления международного давления и борьбы с так называемым «теневым флотом», говорится в исследовании Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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