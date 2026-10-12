Швеція дозволила рух танкера, який підозрюють у зв’язках із тіньовим флотом РФ

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Шведське транспортне агентство скасувало заборону на експлуатацію танкера Sea Owl 1, який підозрюють у належності до російського «тіньового флоту». На початку 2026 року берегова охорона Швеції піднялася на борт судна поблизу міста Треллеборг.

Це означає, що судно тепер може вільно покинути Швецію.

У березні берегова охорона затримала судно на південному заході від Треллеборга. З того часу йому було заборонено продовжувати плавання.

Раніше Sea Owl вже отримував дозвіл на вихід із Треллеборга, але потім було виявлено, що судно мало фальшиве перереєстрування під іншим прапором. Тепер реєстрація судна в заявленій державі прапора – Екваторіальній Гвінеї – була перевірена і визнана правильною, повідомляє Шведське агентство з питань транспорту.

"Для нас було надзвичайно важливо отримати надійне підтвердження безпосередньо від держави прапора. Це зайняло час і вимагало значних зусиль, але тепер ми отримали інформацію, необхідну для скасування заборони на експлуатацію", – зазначає у своїй заяві керівниця підрозділу Пернілла Валлін.

Судно перебуває у списку санкцій ЄС. За даними Берегової охорони, протягом останніх років танкер перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.

О 13:00 у понеділок судно все ще стоїть на якорі біля Треллеборга. За даними Берегової охорони, танкер не потребує дозволу від шведської сторони для стоянки на якорі, а на борту має бути достатньо екіпажу для продовження плавання.

Про це повідомляє SVT.

ГУР оприлюднило дані про 20 суден тіньового флоту РФ.

Раніше Японія оголосила новий пакет економічних санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора — у зв’язку з її агресією проти України. Обмеження, зокрема, стосуються 35 суден так званого тіньового флоту, які, за даними японської влади, перевозять російську нафту та допомагають обходити міжнародні санкції.

Кількість суден під російським прапором зросла більш ніж на третину з січня 2025 року до червня 2026-го. Це відбувається на тлі посилення міжнародного тиску та боротьби з так званим «тіньовим флотом», йдеться у дослідженні Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

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