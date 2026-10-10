В Нью-Дели министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что торговое соглашение с Соединенными Штатами окончательно оформят с учетом обстоятельств, изменившихся после февральского объявления о рамках промежуточной договоренности.

Переговоры с США

Индия стремится добиться для своих товаров более низких пошлин на американском рынке, чем для продукции ее конкурентов. Гоял не уточнил, о каких именно изменившихся обстоятельствах идет речь. В то же время изменения в тарифной политике США привели к дальнейшим переговорам по первому этапу двустороннего торгового соглашения.

В начале октября Гоял встретился с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки. Стороны обсудили вопросы, связанные с торговым соглашением, сообщает The Hindu.

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Другие торговые переговоры

По словам министра, Индия также ведет переговоры по торговым соглашениям с Израилем, Чили, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Евразийским экономическим союзом. Переговоры с Канадой, по его словам, продвигаются быстрее, а консультации с группой SACU, которую возглавляет ЮАР, должны начаться в ближайшее время.

Гоял также сообщил, что на следующей неделе Индия планирует начать переговоры с Мексикой. Министры торговли Великобритании и Канады должны посетить Индию на следующей неделе. В июле Индия и Великобритания ввели в действие торговое соглашение, а британский министр прибудет на заседание Совместного экономического и торгового комитета двух стран.

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