Гоял: угоду Індії та США оформлять з урахуванням нових обставин — The Hindu

У Нью-Делі міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял заявив, що торговельну угоду зі Сполученими Штатами остаточно оформлять з урахуванням обставин, які змінилися після лютневого оголошення про рамки проміжної домовленості.

Переговори зі США

Індія прагне домогтися для своїх товарів нижчих мит на американському ринку, ніж для продукції її конкурентів. Гоял не уточнив, про які саме змінені обставини йдеться. Водночас зміни у тарифній політиці США призвели до подальших переговорів щодо першого етапу двосторонньої торговельної угоди.

На початку жовтня Гоял зустрівся з торговельним представником США Джеймісоном Гріром на полях зустрічі міністрів торгівлі G20 у Мілвокі. Сторони обговорили питання, пов’язані з торговельною угодою, повідомляє The Hindu.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші торговельні переговори

За словами міністра, Індія також веде переговори щодо торговельних угод з Ізраїлем, Чилі, Радою співробітництва арабських держав Перської затоки та Євразійським економічним союзом. Переговори з Канадою, за його словами, просуваються швидше, а консультації з групою SACU, очолюваною ПАР, мають розпочатися найближчим часом.

Гоял також повідомив, що наступного тижня Індія планує розпочати переговори з Мексикою. Міністри торгівлі Великої Британії та Канади мають відвідати Індію наступного тижня. У липні Індія та Велика Британія ввели в дію торговельну угоду, а британський міністр прибуде на засідання Спільного економічного і торговельного комітету двох країн.

Читай нас у