W Nowym Delhi indyjski minister handlu i przemysłu Piyush Goyal oświadczył, że umowa handlowa ze Stanami Zjednoczonymi zostanie ostatecznie sfinalizowana z uwzględnieniem okoliczności, które zmieniły się od lutowego ogłoszenia ram tymczasowego porozumienia.

Negocjacje z USA

Indie dążą do uzyskania dla swoich towarów niższych ceł na rynku amerykańskim niż dla produktów ich konkurentów. Goyal nie sprecyzował, o jakie zmienione okoliczności chodzi. Jednocześnie zmiany w polityce taryfowej USA doprowadziły do dalszych negocjacji w sprawie pierwszego etapu dwustronnej umowy handlowej.

Na początku października Goyal spotkał się z przedstawicielem handlowym USA Jamiesonem Greerem na marginesie spotkania ministrów handlu G20 w Milwaukee. Strony omówiły kwestie związane z umową handlową, informuje The Hindu.

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Inne negocjacje handlowe

Według ministra Indie prowadzą również negocjacje w sprawie umów handlowych z Izraelem, Chile, Radą Współpracy Zatoki Perskiej oraz Eurazjatycką Unią Gospodarczą. Rozmowy z Kanadą, jak powiedział, postępują szybciej, a konsultacje z grupą SACU, której przewodzi RPA, mają rozpocząć się wkrótce.

Goyal poinformował również, że Indie planują rozpocząć negocjacje z Meksykiem w przyszłym tygodniu. Ministrowie handlu Wielkiej Brytanii i Kanady mają odwiedzić Indie w przyszłym tygodniu. W lipcu Indie i Wielka Brytania wprowadziły w życie umowę handlową, a brytyjski minister przybędzie na posiedzenie Wspólnego Komitetu Gospodarczego i Handlowego obu krajów.

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