В Варшаве женщина с ножом ранила троих человек возле школы

В столице Польши 21-летняя студентка напала с ножом на трех женщин возле учебного заведения для взрослых. Среди пострадавших — две 17-летние девушки и 24-летняя женщина.

Инцидент произошел около 12:30 в варшавском районе Прага, на улице Минской. Полиция прибыла на место через четыре минуты после вызова. Нападающую задержал сотрудник университета, после чего её передали правоохранителям.

Одну из несовершеннолетних пострадавших госпитализировали с порезами предплечья. По данным полиции, угрозы её жизни нет. Двум другим женщинам оказали помощь на месте.

Мотивы нападения пока неизвестны. У правоохранителей также нет подтверждений того, что нападающая и пострадавшие были знакомы. Женщина учится в этом учебном заведении, а одна из пострадавших пришла туда подавать документы.

Источник: Polsat News

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