У Варшаві жінка з ножем поранила трьох людей біля школи

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У столиці Польщі 21-річна студентка напала з ножем на трьох жінок біля навчального закладу для дорослих. Серед постраждалих — дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка.

Інцидент стався близько 12:30 у варшавському районі Прага, на вулиці Мінській. Поліція прибула на місце через чотири хвилини після виклику. Нападницю затримав працівник університету, після чого її передали правоохоронцям.

Одну з неповнолітніх потерпілих госпіталізували з порізами передпліччя. За даними поліції, загрози її життю немає. Двом іншим жінкам надали допомогу на місці.

Мотиви нападу поки невідомі. Правоохоронці також не мають підтверджень, що нападниця та потерпілі були знайомі. Жінка навчається в цьому закладі, а одна з постраждалих прийшла туди подавати документи.

Джерело: Polsat News

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