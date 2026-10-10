Генеральный директор Избирательной комиссии Пакистана (ECP) Шамшад погиб в результате вооруженного нападения в районе Танк пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает The Express Tribune, неизвестные вооруженные люди открыли огонь по чиновнику в субботу.

Заявление комиссии

В пресс-релизе представитель ECP назвал инцидент целенаправленным убийством. В то же время издание охарактеризовало нападение как террористическое. В комиссии заявили, что погибший был честным, добросовестным и преданным государственным служащим и не имел личных конфликтов.

По данным ECP, чиновника высоко ценили коллеги и другие сотрудники учреждения.

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Соболезнования семье

Главный избирательный комиссар, члены комиссии, секретарь ECP и другие сотрудники выразили соболезнования семье погибшего. Они заявили, что комиссия поддерживает его близких в это трудное время.

Избирательная комиссия и ее сотрудники также призвали правительство Пакистана принять эффективные меры для защиты всех государственных служащих от террористических нападений.

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