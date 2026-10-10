Szamshad, dyrektor generalny Komisji Wyborczej Pakistanu (ECP), zginął w wyniku zbrojnego ataku w dystrykcie Tank w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa. Jak podaje The Express Tribune, niezidentyfikowani uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do urzędnika w sobotę.

Oświadczenie komisji

W komunikacie prasowym rzecznik ECP określił incydent jako celowe zabójstwo. Jednocześnie gazeta scharakteryzowała atak jako terrorystyczny. Komisja oświadczyła, że zmarły był uczciwym, sumiennym i oddanym urzędnikiem państwowym oraz nie miał osobistych konfliktów.

Według ECP urzędnik był wysoko ceniony przez kolegów i innych pracowników instytucji.

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Kondolencje dla rodziny

Główny komisarz wyborczy, członkowie komisji, sekretarz ECP i inni pracownicy złożyli kondolencje rodzinie zmarłego. Oświadczyli, że komisja wspiera jego bliskich w tym trudnym czasie.

Komisja Wyborcza i jej pracownicy wezwali również rząd Pakistanu do podjęcia skutecznych działań w celu ochrony wszystkich urzędników państwowych przed atakami terrorystycznymi.

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