Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что действия президента Дональда Трампа фактически превращают США в спонсора государственного терроризма. Причиной он назвал решения, которые, по его мнению, помогают России продолжать войну против Украины.

Мерфи подчеркнул, что Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население, в то время как американский президент, по его оценке, своими действиями обеспечивает финансовую поддержку этих усилий.

«Я знаю, что это звучит политически и гиперболично, но это фактически правда. Россия намеренно массово атакует гражданское население в Украине, а президент США Дональд Трамп намеренно финансирует их усилия», — написал сенатор в соцсети X.

Источник: Крис Мерфи

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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