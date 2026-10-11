Правительство Кипра не откажется от требования к Турции открыть военные архивы, чтобы установить судьбу каждого человека, считающегося пропавшим без вести. Об этом заявил министр труда Маринос Мусиуттас, сообщает Cyprus Mail.

Поиск пропавших без вести

Мусиуттас выступил во время мемориальной службы по бойцу EOKA Спиросу Хаджиякумису в церкви Айя-Варвара в Никосии. Издание отмечает, что возражения турецких военных стали препятствием для проведения раскопок в рамках поиска пропавших без вести.

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Переговоры по урегулированию

Министр также сказал, что правительство работает по дипломатическим каналам над проведением расширенной встречи и возобновлением переговоров с того этапа, на котором они остановились в Кран-Монтане в 2017 году. По его словам, это должно происходить без утраты уже достигнутых договоренностей.

Мусиуттас назвал основой урегулирования двухзональную, двухобщинную федерацию с политическим равенством в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. По его словам, она не должна предусматривать оккупационные войска, устаревшие гарантии или право третьих сторон на вмешательство. Министр заявил, что для такого урегулирования не хватает политической воли Турции, а решение о создании двух государств Кипр не примет.

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