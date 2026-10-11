Rząd Cypru nie zrezygnuje z żądania, aby Turcja otworzyła archiwa wojskowe w celu ustalenia losu każdej osoby uznawanej za zaginioną. Poinformował o tym minister pracy Marinos Mousiouttas, jak podaje Cyprus Mail.

Poszukiwanie osób zaginionych

Mousiouttas przemawiał podczas nabożeństwa żałobnego za bojownika EOKA Spyrosa Hadjiakoumisa w kościele Ayia Varvara w Nikozji. Gazeta zauważa, że sprzeciw tureckiego wojska utrudniał prowadzenie wykopalisk w ramach poszukiwań osób zaginionych.

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Negocjacje w sprawie uregulowania

Minister powiedział również, że rząd pracuje kanałami dyplomatycznymi nad zorganizowaniem rozszerzonego spotkania i wznowieniem negocjacji od etapu, na którym zatrzymały się one w Crans-Montana w 2017 roku. Według niego powinno to nastąpić bez utraty już osiągniętych porozumień.

Mousiouttas nazwał podstawą uregulowania dwustrefową, dwuwspólnotową federację z równością polityczną zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak powiedział, nie powinna ona przewidywać wojsk okupacyjnych, przestarzałych gwarancji ani prawa stron trzecich do interwencji. Minister oświadczył, że Turcji brakuje politycznej woli do takiego uregulowania, a Cypr nie zaakceptuje rozwiązania dwupaństwowego.

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