В Танзании самолет с 30 пассажирами на борту столкнулся с зеброй во время взлета — Daily Mail

Пассажирский самолёт Embraer EMB-120 авиакомпании Sindbad Air потерпел крушение во время вылета из национального парка Серенгети в Танзании. На борту находились 26 туристов и четверо членов экипажа, а во время разгона на взлетной полосе Серонера самолет столкнулся с зеброй, которая погибла на месте.

Выполняя рейс в Занзибар, пилоты уже после набора высоты обнаружили серьезное повреждение шасси. Экипаж принял решение изменить маршрут и направил самолет в международный аэропорт Килиманджаро, расположенный примерно в 434 километрах к востоку от заповедника.

Посадка была произведена в аварийном режиме около полудня. Во время касания взлетно-посадочной полосы из левого крыла самолета валил дым, а нижняя часть фюзеляжа терлась о покрытие. К лайнеру немедленно прибыли спасательные службы, а работа аэропорта была временно приостановлена.

Все 30 человек на борту были успешно эвакуированы, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, пилот самолета Flydubai признался в планах протаранить израильский аэропорт.

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