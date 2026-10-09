Пілот літака Flydubai зізнався у планах протаранити ізраїльський аеропорт

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Другий пілот авіакомпанії Flydubai, 29-річний громадянин Оману, зізнався у плануванні захоплення пасажирського лайнера з метою спрямувати його на термінал аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі.

Інцидент стався 30 вересня під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва, коли підозрюваний напав на командира судна в кабіні за допомогою аварійної сокири. Завдяки активному опору капітана, інших членів екіпажу та пасажирів нападника вдалося зупинити, після чого літак змінив курс і благополучно приземлився в Саудівській Аравії.

За даними прокуратури Об’єднаних Арабських Еміратів, пілот заздалегідь готував злочин і використовував попередні польоти до Тель-Авіва для вивчення маршруту та інфраструктури аеропорту. Під час розслідування з'ясувалося, що ознаки його радикалізації виникли ще у 2017 році під впливом терактів 11 вересня під час навчання в Австралії. Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на наявність спільників та інших зв'язків.

Джерело: WAM.

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