Президент Трамп розкритикував Норвегію через Нобелівську премію миру — Interia

Президент США Дональд Трамп під час виборчого мітингу в Сірак'юсі, штат Нью-Йорк, США, розкритикував Норвегію та Нобелівський комітет через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Як повідомляє Interia, американський президент назвав рішення комітету ганебним, а його членів — ворогами цивілізації.

Трамп заявив, що Нобелівську премію миру назавжди дискредитувала невелика група радикальних ідеологів, які, за його словами, виступають проти демократії. Він також сказав, що не забуде Норвегії рішення не відзначати його премією.

Заяви про завершення воєн

Під час виступу Трамп стверджував, що завершив вісім воєн і мав би отримати по одній нагороді за кожну з них. Він також заявив, що врегулювання воєн з Іраном та в Україні нібито просувається успішно. Перед цим президент США погрожував Ірану знищенням, пише видання.

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Трамп також згадав торішню лауреатку премії — венесуельську опозиціонерку Марію Коріну Мачадо. За його словами, вона передала йому свою нагороду. Президент США водночас обґрунтовував встановлення контролю над нафтовими родовищами Венесуели твердженням, що переможцеві дістаються трофеї.

Премія для Наванетем Піллей

Цьогорічною лауреаткою Нобелівської премії миру стала південноафриканська юристка Наванетем Піллей, відома як Наві. Вона виступала проти апартеїду в ПАР і захищала, зокрема, Нельсона Манделу. Піллей також була суддею Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та Міжнародного кримінального суду, а ще обіймала посаду Верховної комісарки ООН з прав людини.

Невдовзі після оголошення про нагороду Державний департамент США повідомив про санкції проти Міжнародного кримінального суду. За інформацією джерела PAP, про яке пише Interia, запровадження цих заходів прискорили після присудження премії Піллей.

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