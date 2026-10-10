Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, раскритиковал Норвегию и Нобелевский комитет за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Как сообщает Interia, американский президент назвал решение комитета позорным, а его членов — врагами цивилизации.

Трамп заявил, что Нобелевская премия мира была навсегда дискредитирована небольшой группой радикальных идеологов, которые, по его словам, выступают против демократии. Он также сказал, что не простит Норвегии решения не награждать его премией.

Заявления о завершении войн

Во время выступления Трамп утверждал, что завершил восемь войн и должен был получить по одной награде за каждую из них. Он также заявил, что урегулирование войн с Ираном и в Украине якобы успешно продвигается. До этого президент США угрожал Ирану уничтожением, пишет издание.

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Трамп также упомянул прошлогоднюю лауреатку премии — венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо. По его словам, она передала ему свою награду. Президент США одновременно обосновывал установление контроля над нефтяными месторождениями Венесуэлы утверждением, что победителю достаются трофеи.

Премия для Наванетем Пиллэй

Лауреаткой Нобелевской премии мира этого года стала южноафриканский юрист Наванетем Пиллэй, известная как Нави. Она выступала против апартеида в ЮАР и защищала, в частности, Нельсона Манделу. Пиллэй также была судьей Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда, а также занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

Вскоре после объявления о награде Государственный департамент США сообщил о санкциях против Международного уголовного суда. По информации источника PAP, о котором пишет Interia, введение этих мер ускорили после присуждения премии Пиллэй.

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