Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Syracuse w stanie Nowy Jork skrytykował Norwegię i Komitet Noblowski za to, że nie przyznano mu Pokojowej Nagrody Nobla. Jak podaje Interia, amerykański prezydent nazwał decyzję komitetu haniebną, a jego członków — wrogami cywilizacji.

Trump oświadczył, że Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez niewielką grupę radykalnych ideologów, którzy, jak powiedział, sprzeciwiają się demokracji. Powiedział również, że nie wybaczy Norwegii decyzji o nieuhonorowaniu go nagrodą.

Twierdzenia o zakończeniu wojen

Podczas wystąpienia Trump twierdził, że zakończył osiem wojen i powinien otrzymać po jednej nagrodzie za każdą z nich. Oświadczył również, że uregulowanie wojen z Iranem i w Ukrainie rzekomo postępuje pomyślnie. Wcześniej prezydent USA groził Iranowi zniszczeniem, pisze wydanie.

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Trump wspomniał także ubiegłoroczną laureatkę nagrody — wenezuelską opozycjonistkę Maríę Corinę Machado. Według niego przekazała mu ona swoją nagrodę. Prezydent USA jednocześnie uzasadniał ustanowienie kontroli nad wenezuelskimi polami naftowymi twierdzeniem, że zwycięzcy przypadają łupy.

Nagroda dla Navanethem Pillay

Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została południowoafrykańska prawniczka Navanethem Pillay, znana jako Navi. Występowała przeciwko apartheidowi w RPA i broniła między innymi Nelsona Mandeli. Pillay była także sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego, a ponadto pełniła funkcję wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka.

Wkrótce po ogłoszeniu nagrody Departament Stanu USA poinformował o sankcjach przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Według źródła PAP, o którym pisze Interia, wprowadzenie tych środków przyspieszono po przyznaniu nagrody Pillay.

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