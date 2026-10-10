美国总统唐纳德·特朗普在美国纽约州锡拉丘兹举行的一场竞选集会上，因自己未获诺贝尔和平奖而批评挪威和诺贝尔委员会。据Interia报道，这位美国总统称委员会的决定可耻，并称其成员为文明的敌人。

特朗普表示，诺贝尔和平奖已被一小群激进意识形态人士永久玷污；据他所说，这些人反对民主。他还表示，他不会原谅挪威决定不以该奖项表彰他。

关于结束战争的说法

特朗普在演讲中声称，他结束了八场战争，并且本应因每一场战争获得一项奖项。他还表示，与伊朗的战争以及乌克兰的战争的解决据称正在顺利推进。该媒体写道，此前这位美国总统曾威胁要摧毁伊朗。

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特朗普还提到了去年的获奖者——委内瑞拉反对派人士玛丽亚·科丽娜·马查多。据他所说，她把自己的奖项交给了他。这位美国总统同时以胜利者获得战利品为由，为建立对委内瑞拉油田的控制进行辩解。

纳瓦内特姆·皮莱获奖

今年的诺贝尔和平奖得主是南非律师纳瓦内特姆·皮莱，她以纳维之名闻名。她反对南非的种族隔离，并曾为包括纳尔逊·曼德拉在内的人士辩护。皮莱还曾担任卢旺达问题国际刑事法庭和国际刑事法院法官，并担任过联合国人权事务高级专员。

在获奖消息公布后不久，美国国务院宣布对国际刑事法院实施制裁。Interia援引的PAP消息人士称，在皮莱获奖后，这些措施的实施被加快。

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