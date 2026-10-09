Пилот самолета Flydubai признался в намерении протаранить израильский аэропорт

Второй пилот авиакомпании Flydubai, 29-летний гражданин Омана, признался в планировании захвата пассажирского лайнера с целью направить его на терминал аэропорта Бен-Гурион в Израиле.

Инцидент произошел 30 сентября во время рейса из Дубая в Тель-Авив, когда подозреваемый напал на командира самолета в кабине с помощью аварийного топора. Благодаря активному сопротивлению капитана, других членов экипажа и пассажиров нападавшего удалось остановить, после чего самолет изменил курс и благополучно приземлился в Саудовской Аравии.

По данным прокуратуры Объединённых Арабских Эмиратов, пилот заранее готовил преступление и использовал предыдущие полёты в Тель-Авив для изучения маршрута и инфраструктуры аэропорта. В ходе расследования выяснилось, что признаки его радикализации проявились еще в 2017 году под влиянием терактов 11 сентября во время учебы в Австралии. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на наличие сообщников и других связей.

Источник: WAM.

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