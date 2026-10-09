Венецианская комиссия 9 октября приняла заключение относительно полномочий президента Польши принимать присягу судей Конституционного трибунала и осуществлять другие назначения. Содержание документа пока не обнародовали; его публикацию ожидают в начале следующей недели, сообщает Interia.

Участники заседания

В заседании органа Совета Европы по вопросам конституционного права участвовали советник президента Польши Кароля Навроцкого, профессор конституционного права Дариуш Дудек, а также Даниэль Кендзерский из Канцелярии Сейма. Запрос на подготовку заключения подал Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Дудек заявил, что представители окружения президента высоко оценивают усилия Венецианской комиссии, однако не согласны со всеми положениями принятого документа. По его словам, для урегулирования проблем вокруг Конституционного трибунала необходимо системное, законодательное и кадровое решение.

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Спор вокруг трибунала

Представитель президента также заявил, что Кароль Навроцкий никогда формально не отказывался принимать присягу у вновь избранных судей. В то же время, по данным издания, президент не принял присягу у пяти судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом, не объявляя формального отказа.

Четверо из шести судей, которых Сейм избрал в марте, не были допущены к рассмотрению дел в Конституционном трибунале. Они принесли присягу во время церемонии в Сейме, использовав формулу «перед президентом», однако этого не признал, в частности, председатель трибунала Богдан Свенчковский.

Национальная прокуратура Польши проводит расследование обстоятельств непринятия присяги у четырех судей и их недопуска к рассмотрению дел в трибунале. Отдельно до сих пор нет решения относительно присяги Мацея Берека, которого Сейм избрал судьей Конституционного трибунала в начале сентября. Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий объяснял это формальными недостатками кандидатуры; согласно позиции президентской канцелярии, Берек не подтвердил необходимый опыт работы юридическим советником.

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