Komisja Wenecka 9 października przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski do odbierania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz dokonywania innych nominacji. Treść dokumentu nie została jeszcze ujawniona; jego publikacja jest oczekiwana na początku przyszłego tygodnia, informuje Interia.

Uczestnicy posiedzenia

W posiedzeniu organu Rady Europy ds. prawa konstytucyjnego uczestniczyli doradca prezydenta Polski Karola Nawrockiego, profesor prawa konstytucyjnego Dariusz Dudek, a także Daniel Kędzierski z Kancelarii Sejmu. Wniosek o przygotowanie opinii złożył Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Dudek oświadczył, że przedstawiciele środowiska prezydenckiego wysoko oceniają wysiłki Komisji Weneckiej, jednak nie zgadzają się ze wszystkimi postanowieniami przyjętego dokumentu. Jego zdaniem rozwiązanie problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego wymaga systemowego, ustawowego i kadrowego rozwiązania.

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Spór wokół trybunału

Przedstawiciel prezydenta oświadczył także, że Karol Nawrocki nigdy formalnie nie odmówił odebrania ślubowania od nowo wybranych sędziów. Jednocześnie, według portalu, prezydent nie odebrał ślubowania od pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie ogłaszając formalnej odmowy.

Czterech z sześciu sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do rozpoznawania spraw w Trybunale Konstytucyjnym. Złożyli ślubowanie podczas ceremonii w Sejmie, używając formuły „przed prezydentem”, jednak nie uznał tego między innymi prezes trybunału Bogdan Święczkowski.

Prokuratura Krajowa w Polsce prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności nieodebrania ślubowania od czterech sędziów oraz niedopuszczenia ich do rozpoznawania spraw w trybunale. Osobno wciąż nie ma decyzji w sprawie ślubowania Macieja Berka, którego Sejm wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Szef Kancelarii Prezydenta Polski Zbigniew Bogucki wyjaśniał to formalnymi brakami kandydatury; według stanowiska kancelarii prezydenta Berek nie potwierdził wymaganego doświadczenia w pracy jako radca prawny.

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