10月9日，威尼斯委员会通过了一份意见书，内容涉及波兰总统接受宪法法庭法官宣誓以及进行其他任命的权限。该文件内容尚未公布，预计将在下周初发布，Interia报道。

会议参与者

欧洲委员会宪法法律机构的会议由波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基的顾问、宪法法教授达留什·杜德克，以及来自众议院办公厅的丹尼尔·肯杰尔斯基参加。请求准备该意见书的是欧洲委员会议会大会监督委员会。

杜德克表示，总统团队的代表高度评价威尼斯委员会的努力，但并不同意已通过文件的所有条款。他说，要解决围绕宪法法庭的问题，需要系统性、立法性和人事方面的解决方案。

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围绕法庭的争议

总统代表还表示，卡罗尔·纳夫罗茨基从未正式拒绝接受新当选法官的宣誓。与此同时，据该媒体报道，总统未接受由众议院选出的五名宪法法庭法官的宣誓，且未宣布正式拒绝。

众议院3月选出的6名法官中，有4人未获准参与宪法法庭案件的审理。他们在众议院举行的仪式上宣誓，使用了“在总统面前”这一表述，但包括法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基在内的人士并未承认这一做法。

波兰国家检察院正在调查未接受4名法官宣誓以及不允许他们参与法庭案件审理的情况。另据报道，对于众议院9月初选为宪法法庭法官的马切伊·贝雷克的宣誓，至今仍未作出决定。波兰总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基将此解释为候选人资格存在形式性缺陷；按照总统办公厅的立场，贝雷克未能证明其具备担任法律顾问所需的工作经验。

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