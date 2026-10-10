В Израиле освобождённый заложник ХАМАС Эвьятар Давид рассказал о психологическом давлении, которому подвергался во время содержания в секторе Газа. Как сообщает Jerusalem Post, в интервью, которое он дал 7 октября 2026 года в Иерусалиме, Давид назвал одной из самых тяжёлых попытки убедить заложников, что о них никто не заботится.

Давид родом из Кфар-Сабы в центральной части Израиля. Ему было 22 года, когда его похитили во время нападения на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года. По данным издания, он провёл в плену 738 дней и был освобождён 13 октября 2025 года в рамках соглашения о прекращении огня. В тот же день освободили его друга детства Гая Гильбоа-Далаля, которого также похитили с фестиваля.

Психологическое давление в плену

По словам Давида, похитители пытались морально ослабить заложников, убеждая их, что израильское правительство, США и их семьи не хотят их возвращения. Он отметил, что пленные не знали, что происходит снаружи, в том числе не были осведомлены о кампаниях в их поддержку.

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Значительную часть времени Давида держали в туннелях под Газой. В августе 2025 года ХАМАС распространил пропагандистские видео, на которых он был сильно истощён. На одной из записей Давид держал лопату и копал яму в туннеле. Позднее он рассказал, что опасался, будто его заставляют рыть собственную могилу.

Воспоминания о фестивале Nova

Давид также вернулся к событиям 7 октября 2023 года. По его словам, в 6:29 утра на фестивале начались хаос и паника, а в небе раздавались взрывы ракет. Во время нападения он разлучился с друзьями. Двое его друзей — Рон Царфати и Идан Гарамати — были убиты, и именно их гибель Давид назвал самым болезненным последствием того дня.

Надежду на освобождение ему дали предыдущие освобождения заложников: Давид понял, что возвращение домой возможно, хотя это может потребовать времени. После освобождения он призвал ценить семью и простые повседневные вещи, поскольку жизнь может измениться за считаные секунды.

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