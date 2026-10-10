Ев’ятар Давид розповів про психологічний тиск ХАМАС у полоні — Jerusalem Post

В Ізраїлі звільнений заручник ХАМАС Ев'ятар Давид розповів про психологічний тиск, якого зазнавав під час утримання в секторі Гази. Як повідомляє Jerusalem Post, в інтерв'ю, яке він дав 7 жовтня 2026 року в Єрусалимі, Давид назвав одним із найтяжчих переживань спроби переконати заручників, що про них ніхто не дбає.

Давид родом із Кфар-Саби в центральній частині Ізраїлю. Йому було 22 роки, коли його викрали під час нападу на музичний фестиваль Nova 7 жовтня 2023 року. За даними видання, він провів у полоні 738 днів і був звільнений 13 жовтня 2025 року в межах угоди про припинення вогню. Того ж дня звільнили його друга дитинства Гая Гільбоа-Далаля, якого також викрали з фестивалю.

Психологічний тиск у полоні

За словами Давида, викрадачі намагалися морально послабити заручників, переконуючи їх, що ізраїльський уряд, США та їхні родини не хочуть їхнього повернення. Він зазначив, що полонені не знали, що відбувається назовні, зокрема не були обізнані про кампанії на їхню підтримку.

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Значну частину часу Давида утримували в тунелях під Газою. У серпні 2025 року ХАМАС поширив пропагандистські відео, на яких він був тяжко виснажений. На одному із записів Давид тримав лопату та копав яму в тунелі. Пізніше він розповів, що побоювався, ніби його змушують рити власну могилу.

Спогади про фестиваль Nova

Давид також повернувся до подій 7 жовтня 2023 року. За його словами, о 6:29 ранку на фестивалі почалися хаос і паніка, а в небі лунали вибухи ракет. Під час нападу він розлучився з друзями. Двоє його друзів — Рон Царфаті та Ідан Гараматі — були вбиті, і саме їхню загибель Давид назвав найболючішим наслідком того дня.

Надію на звільнення йому дали попередні звільнення заручників: Давид зрозумів, що повернення додому можливе, хоча це може потребувати часу. Після звільнення він закликав цінувати родину та прості щоденні речі, оскільки життя може змінитися за лічені секунди.

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