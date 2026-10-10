W Izraelu uwolniony zakładnik Hamasu Ewjatar Dawid opowiedział o psychicznej presji, której doświadczał podczas przetrzymywania w Strefie Gazy. Jak informuje Jerusalem Post, w wywiadzie udzielonym 7 października 2026 roku w Jerozolimie Dawid nazwał jednymi z najcięższych doświadczeń próby przekonania zakładników, że nikomu na nich nie zależy.

Dawid pochodzi z Kfar Saby w centralnej części Izraela. Miał 22 lata, gdy został uprowadzony podczas ataku na festiwal muzyczny Nova 7 października 2023 roku. Według publikacji spędził w niewoli 738 dni i został uwolniony 13 października 2025 roku w ramach porozumienia o zawieszeniu broni. Tego samego dnia uwolniono jego przyjaciela z dzieciństwa, Guya Gilboa-Dalala, który również został uprowadzony z festiwalu.

Psychiczna presja w niewoli

Według Dawida porywacze próbowali moralnie osłabić zakładników, przekonując ich, że izraelski rząd, USA i ich rodziny nie chcą ich powrotu. Zaznaczył, że jeńcy nie wiedzieli, co dzieje się na zewnątrz, w tym nie byli świadomi kampanii wspierających ich.

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Przez znaczną część czasu Dawid był przetrzymywany w tunelach pod Gazą. W sierpniu 2025 roku Hamas rozpowszechnił propagandowe nagrania, na których był on skrajnie wyczerpany. Na jednym z nagrań Dawid trzymał łopatę i kopał dół w tunelu. Później powiedział, że obawiał się, iż zmuszano go do wykopania własnego grobu.

Wspomnienia z festiwalu Nova

Dawid wrócił również do wydarzeń z 7 października 2023 roku. Jak powiedział, o 6:29 rano na festiwalu zaczęły się chaos i panika, a na niebie rozbrzmiewały eksplozje rakiet. Podczas ataku rozdzielił się z przyjaciółmi. Dwaj jego przyjaciele — Ron Tsarfati i Idan Garamati — zostali zabici, a ich śmierć Dawid nazwał najboleśniejszą konsekwencją tamtego dnia.

Nadzieję na uwolnienie dały mu wcześniejsze uwolnienia zakładników: Dawid zrozumiał, że powrót do domu jest możliwy, choć może wymagać czasu. Po uwolnieniu wezwał do doceniania rodziny i prostych codziennych rzeczy, ponieważ życie może zmienić się w ciągu kilku sekund.

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