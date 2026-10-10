Łotewski minister obrony Raivis Melnis podziękował Turcji za wkład we wzmocnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju. Chodzi o tymczasowe rozmieszczenie tureckich myśliwców F-16 na Łotwie w celu wsparcia działalności zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, informuje Anadolu Agency.

Spotkanie w bazie w Lielvārde

Melnis spotkał się z jednostką Tureckich Sił Powietrznych w bazie wojskowej Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych w Lielvārde. W oświadczeniu łotewskiego Ministerstwa Obrony zaznaczył sprawność strony tureckiej oraz jej wkład we wzmocnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju.

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Sprawdzenie gotowości NATO

Według ministra obecność tureckich samolotów bojowych w Lielvārde pokazuje zdolność NATO do szybkiego reagowania i przemieszczania sił tam, gdzie są potrzebne. Podkreślił również znaczenie ścisłej współpracy sojuszników, wzajemnego zaufania i wspólnej gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa Łotwy i całej wschodniej flanki Sojuszu.

Łotewskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że rozmieszczenie F-16 umożliwiło sprawdzenie zdolności NATO do szybkiego przemieszczania i rozmieszczania sił sojuszniczych, a także gotowości bazy w Lielvārde do przyjęcia i zapewnienia wsparcia lotnictwu sojuszniczemu.

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