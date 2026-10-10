Министр обороны Латвии Райвис Мелнис поблагодарил Турцию за вклад в усиление безопасности воздушного пространства страны. Речь идет о временном размещении турецких истребителей F-16 в Латвии для поддержки деятельности интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, сообщает Anadolu Agency.

Встреча на базе в Лиелварде

Мелнис встретился с подразделением Военно-воздушных сил Турции на военной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. В заявлении латвийского Министерства обороны он отметил оперативность турецкой стороны и ее вклад в укрепление безопасности воздушного пространства страны.

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Проверка готовности НАТО

По словам министра, присутствие турецких боевых самолетов в Лиелварде демонстрирует способность НАТО быстро реагировать и перебрасывать силы туда, где они необходимы. Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества союзников, взаимного доверия и общей готовности действовать ради безопасности Латвии и всего восточного фланга Альянса.

В Министерстве обороны Латвии отметили, что развертывание F-16 позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность базы в Лиелварде принимать и обеспечивать поддержку союзной авиации.

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