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Новости Мир

Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией

UA NEWS 11 Октября 2026 17:40
Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны согласились на прекращение огня в отношении энергетических объектов.

 

«С этой минуты в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

В то же время в приведенном заявлении американский президент не уточнил, на какой срок вводится перемирие и какие именно объекты будет охватывать договоренность. При этом Киев и Москва не делали никаких заявлений по этому поводу.

Источник: Truth Social

Ранее Зеленский жестко ответил Маску на призывы уйти.

Также Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

До этого Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

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