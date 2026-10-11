В Центральноафриканской Республике открыли первую интегрированную базу данных о преступлениях и разыскиваемых лицах. Центр разместили в Министерстве внутренних дел в столице Банги, а 8 октября его открыл президент Фостен-Арканж Туадера, сообщает The Rio Times.

Общая система для полиции и жандармерии

Новая система должна объединить информацию, которой пользуются полиция и жандармерия. По данным миротворческой миссии ООН MINUSCA, база данных должна улучшить обмен информацией, помочь выявлять тенденции преступности и координировать реагирование на криминальные угрозы, в том числе трансграничные.

Специальный представитель генерального секретаря ООН и глава MINUSCA Валентин Ругвабиза заявила во время церемонии, что полиция и жандармерия получат общий инструмент для работы с данными о правонарушениях и разыскиваемых лицах. До запуска центра у этих структур не было единой общей базы учета правонарушений и подозреваемых.

Участие ООН в проекте

MINUSCA профинансировала строительство центра, оборудование и серверы. Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предоставило техническую экспертизу, обучение и помощь с подключением к сети. Правительство Центральноафриканской Республики выделило землю и выполнило дополнительные работы.

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Министр внутренних дел и общественной безопасности генерал Бьенвеню Зокуэ назвал передачу центра свидетельством общего стремления модернизировать управление безопасностью и усилить внутренние силы безопасности. Представитель UNODC в стране Камелди Нельджингае подчеркнул, что эффективность системы будет зависеть от ее использования национальными учреждениями в соответствии с законодательством.

Дальнейшее развертывание

По данным MINUSCA, следующими шагами должны стать распространение системы на судебную полицию и следственную службу жандармерии, резервное копирование данных и постепенное развертывание базы в регионах страны. Ругвабиза призвала власти обеспечить центр квалифицированными сотрудниками на постоянной основе, финансированием эксплуатации и технического обслуживания, а также надежным интернет-соединением.

Представители ООН также подчеркнули необходимость защиты персональных данных, конфиденциальности и соблюдения прав людей при работе с информацией в системе.

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