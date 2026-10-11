中非共和国启用了首个关于犯罪和被通缉人员的综合数据库。该中心设在首都班吉的内政部，10月8日由总统福斯坦-阿尔尚热·图瓦德拉揭幕，据《里约时报》报道。

警察和宪兵的联合系统

新系统旨在整合警察和宪兵使用的信息。根据联合国维和特派团MINUSCA的数据，该数据库应改善信息共享，帮助识别犯罪趋势，并协调应对犯罪威胁，包括跨境威胁。

联合国秘书长特别代表兼MINUSCA负责人瓦伦丁·鲁格瓦比扎在仪式上表示，警察和宪兵将获得一个用于处理违法行为和被通缉人员数据的共同工具。在该中心启用之前，这些机构没有统一的共同数据库来记录违法行为和嫌疑人。

联合国参与该项目

MINUSCA资助了中心的建设、设备和服务器。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）提供了技术专长、培训以及网络连接方面的协助。中非共和国政府提供了土地并完成了额外工程。

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内政和公共安全部长比安维尼·佐库埃将中心移交称为共同致力于实现安全管理现代化和加强国内安全部队的证明。UNODC驻该国代表卡梅尔迪·内尔金加耶强调，该系统的有效性将取决于国家机构是否依法使用它。

进一步推广

根据MINUSCA的数据，下一步应包括将系统推广至司法警察和宪兵调查部门、备份数据，以及在该国各地区逐步部署数据库。鲁格瓦比扎呼吁当局为该中心长期配备合格工作人员，提供运行和技术维护资金，并保障可靠的互联网连接。

联合国代表还强调，在系统中处理信息时，有必要保护个人数据、确保保密性并尊重人们的权利。

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