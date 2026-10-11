W Republice Środkowoafrykańskiej otwarto pierwszą zintegrowaną bazę danych o przestępstwach i osobach poszukiwanych. Centrum ulokowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w stolicy, Bangi, a 8 października otworzył je prezydent Faustin-Archange Touadéra, informuje The Rio Times.

Wspólny system dla policji i żandarmerii

Nowy system ma połączyć informacje wykorzystywane przez policję i żandarmerię. Według misji pokojowej ONZ MINUSCA baza danych powinna usprawnić wymianę informacji, pomóc w wykrywaniu trendów przestępczości oraz koordynowaniu reakcji na zagrożenia kryminalne, w tym transgraniczne.

Podczas ceremonii specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ i szefowa MINUSCA Valentine Rugwabiza oświadczyła, że policja i żandarmeria otrzymają wspólne narzędzie do pracy z danymi o wykroczeniach i osobach poszukiwanych. Przed uruchomieniem centrum te służby nie miały jednej wspólnej bazy do rejestrowania wykroczeń i podejrzanych.

Udział ONZ w projekcie

MINUSCA sfinansowała budowę centrum, wyposażenie i serwery. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) zapewniło ekspertyzę techniczną, szkolenia oraz pomoc w podłączeniu do sieci. Rząd Republiki Środkowoafrykańskiej przeznaczył grunt i wykonał dodatkowe prace.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego generał Bienvenu Zokoué nazwał przekazanie centrum świadectwem wspólnego dążenia do modernizacji zarządzania bezpieczeństwem i wzmocnienia wewnętrznych sił bezpieczeństwa. Przedstawiciel UNODC w kraju Kameldi Neldjingaé podkreślił, że skuteczność systemu będzie zależeć od jego wykorzystywania przez instytucje krajowe zgodnie z prawem.

Dalsze wdrażanie

Według MINUSCA kolejnymi krokami powinny być rozszerzenie systemu na policję sądową i służbę śledczą żandarmerii, tworzenie kopii zapasowych danych oraz stopniowe wdrażanie bazy w regionach kraju. Rugwabiza wezwała władze do zapewnienia centrum na stałe wykwalifikowanych pracowników, finansowania eksploatacji i konserwacji, a także niezawodnego połączenia z internetem.

Przedstawiciele ONZ podkreślili również potrzebę ochrony danych osobowych, poufności i poszanowania praw ludzi podczas pracy z informacjami w systemie.

Czytaj nas na