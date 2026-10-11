Зеленский резко ответил Маску на призывы уйти — ABC News

11 октября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко» и должен покинуть свой пост. Зеленский подчеркнул, что остановить российского диктатора Владимира Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину.

«Эти люди (Трамп и Маск — ред.) не могут найти способ остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других», — заявил президент.

Он также прокомментировал попытки связать рост цен с Украиной. По словам Зеленского, нынешнее подорожание обусловлено прежде всего войной на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива.

«Проще говорить о ценах и связывать это с Украиной. Хотя все в мире понимают, что из-за войны на Ближнем Востоке цены растут. Они растут из-за войны на Ближнем Востоке, из-за блокирования Ормузского пролива, по этим причинам. Все это понимают», — подчеркнул Зеленский в интервью ABC News.

Ранее Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

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