Argentyński operator Aeropuertos Argentina przedstawił program prac o wartości ponad 1,5 mld dolarów na lata 2027–2031. Obejmuje on 35 lotnisk w Argentynie, w tym międzynarodowe lotnisko Ezeiza oraz lotnisko Aeroparque w Buenos Aires. Informuje o tym The Rio Times.

Główne obiekty programu

Największe finansowanie — 794 mln dolarów — przewidziano dla lotniska Ezeiza, głównej międzynarodowej bramy lotniczej kraju. Plan obejmuje budowę nowego terminalu przylotów międzynarodowych o powierzchni 35 tys. metrów kwadratowych, odrębnego terminalu krajowego o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych, a także rozbudowę międzynarodowego pirsu odprawy o 15 tys. metrów kwadratowych z sześcioma dodatkowymi bramkami wejścia na pokład.

Spółka planuje również zmodernizować i rozbudować pasy startowe, drogi kołowania oraz stanowiska postojowe samolotów w Ezeizie. Według iProfesional prace na głównym pasie startowym mają rozpocząć się w 2027 roku po remoncie pomocniczego pasa.

Około 200 mln dolarów przewidziano dla Aeroparque — miejskiego lotniska Buenos Aires, które obsługuje loty krajowe i regionalne. Planowana jest tam budowa nowego pirsu o powierzchni około 16 tys. metrów kwadratowych z sześcioma rękawami lotniczymi oraz rozbudowa strefy międzynarodowej, hal odprawy i odbioru bagażu. Łącznie dwa lotniska Buenos Aires mają otrzymać ponad 60 tys. metrów kwadratowych powierzchni terminalowej.

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Finansowanie i koncesja

Na 33 lotniska prowincjonalne planuje się przeznaczyć 506 mln dolarów. Rozbudowa terminali jest planowana w 14 miastach, w tym w Bariloche, Kordobie, Iguazú, Mendozie i Puerto Madryn. W Kordobie, Iguazú i Malargüe mają również zostać przebudowane pasy startowe.

Aeropuertos Argentina zobowiązała się wnieść 600 mln dolarów własnych środków w ciągu najbliższych czterech lat. Pozostała część finansowania ma pochodzić z funduszu powierniczego krajowego systemu lotniskowego FFSNA. Spółka planuje również pozyskiwać kredyty od argentyńskich i międzynarodowych banków oraz emitować obligacje.

Pod koniec września rząd Argentyny przedłużył koncesję spółki na zarządzanie krajowym systemem lotniskowym do 13 lutego 2049 roku. Może ona zostać przedłużona do 2056 roku po spełnieniu warunków związanych z dodatkowymi inwestycjami w Ezeizie w wysokości 600 mln dolarów. Regulator ORSNA ustalił także od 8 grudnia maksymalną wysokość krajowej opłaty pasażerskiej na poziomie 9 dolarów.

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