Оператор аеропортів Аргентини представив план на $1,5 млрд — The Rio Times

Аргентинський оператор Aeropuertos Argentina представив програму робіт вартістю понад $1,5 млрд на 2027–2031 роки. Вона охоплює 35 аеропортів Аргентини, зокрема міжнародний аеропорт Есейса та аеропорт Аеропарке в Буенос-Айресі. Про це повідомляє The Rio Times.

Основні об’єкти програми

Найбільше фінансування — $794 млн — передбачено для аеропорту Есейса, головних міжнародних повітряних воріт країни. План включає будівництво нового термінала прильоту для міжнародних рейсів площею 35 тис. квадратних метрів, окремого внутрішнього термінала на 10 тис. квадратних метрів, а також розширення міжнародного посадкового пірса на 15 тис. квадратних метрів із шістьма додатковими виходами на посадку.

Компанія також планує оновити та розширити злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки й місця стоянки літаків в Есейсі. За даними iProfesional, роботи на головній злітно-посадковій смузі мають розпочатися у 2027 році після ремонту допоміжної смуги.

Близько $200 млн передбачено для Аеропарке — міського аеропорту Буенос-Айреса, який обслуговує внутрішні та регіональні рейси. Там планують звести новий пірс площею приблизно 16 тис. квадратних метрів із шістьма телетрапами та розширити міжнародну зону, зали реєстрації й видачі багажу. Загалом два аеропорти Буенос-Айреса мають отримати понад 60 тис. квадратних метрів термінальних площ.

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Фінансування та концесія

На 33 провінційні аеропорти планують витратити $506 млн. Розширення терміналів заплановане у 14 містах, серед яких Барілоче, Кордова, Ігуасу, Мендоса та Пуерто-Мадрін. У Кордові, Ігуасу й Маларгуе також мають реконструювати злітно-посадкові смуги.

Aeropuertos Argentina зобов’язалася внести $600 млн власних коштів упродовж наступних чотирьох років. Іншу частину фінансування передбачають отримати з трастового фонду національної аеропортової системи FFSNA. Компанія також планує залучати кредити аргентинських і міжнародних банків та випускати облігації.

Наприкінці вересня уряд Аргентини продовжив концесію компанії на управління національною аеропортовою системою до 13 лютого 2049 року. Її можуть подовжити до 2056 року за виконання умов, пов’язаних із додатковими $600 млн інвестицій в Есейсу. Регулятор ORSNA також встановив із 8 грудня граничний розмір внутрішнього пасажирського збору на рівні $9.

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