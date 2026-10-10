Аргентинский оператор Aeropuertos Argentina представил программу работ стоимостью более $1,5 млрд на 2027–2031 годы. Она охватывает 35 аэропортов Аргентины, в том числе международный аэропорт Эсейса и аэропорт Аэропарке в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает The Rio Times.

Основные объекты программы

Наибольшее финансирование — $794 млн — предусмотрено для аэропорта Эсейса, главных международных воздушных ворот страны. План включает строительство нового терминала прибытия международных рейсов площадью 35 тыс. квадратных метров, отдельного внутреннего терминала площадью 10 тыс. квадратных метров, а также расширение международного посадочного пирса на 15 тыс. квадратных метров с шестью дополнительными выходами на посадку.

Компания также планирует обновить и расширить взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянки самолетов в Эсейсе. По данным iProfesional, работы на главной взлетно-посадочной полосе должны начаться в 2027 году после ремонта вспомогательной полосы.

Около $200 млн предусмотрено для Аэропарке — городского аэропорта Буэнос-Айреса, обслуживающего внутренние и региональные рейсы. Там планируют построить новый пирс площадью около 16 тыс. квадратных метров с шестью телетрапами и расширить международную зону, залы регистрации и выдачи багажа. В общей сложности два аэропорта Буэнос-Айреса должны получить более 60 тыс. квадратных метров терминальных площадей.

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Финансирование и концессия

На 33 провинциальных аэропорта планируют потратить $506 млн. Расширение терминалов запланировано в 14 городах, среди которых Барилоче, Кордова, Игуасу, Мендоса и Пуэрто-Мадрин. В Кордове, Игуасу и Маларгуэ также должны реконструировать взлетно-посадочные полосы.

Aeropuertos Argentina обязалась внести $600 млн собственных средств в течение следующих четырех лет. Остальную часть финансирования предполагается получить из трастового фонда национальной аэропортовой системы FFSNA. Компания также планирует привлекать кредиты аргентинских и международных банков и выпускать облигации.

В конце сентября правительство Аргентины продлило концессию компании на управление национальной аэропортовой системой до 13 февраля 2049 года. Ее могут продлить до 2056 года при выполнении условий, связанных с дополнительными инвестициями в Эсейсу в размере $600 млн. Регулятор ORSNA также установил с 8 декабря предельный размер внутреннего пассажирского сбора на уровне $9.

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