阿根廷运营商Aeropuertos Argentina公布了一项2027年至2031年价值超过15亿美元的工程计划。该计划覆盖阿根廷35座机场，包括埃塞萨国际机场和布宜诺斯艾利斯的Aeroparque机场。The Rio Times报道。

计划主要项目

最大一笔资金为7.94亿美元，将用于该国主要国际门户埃塞萨机场。该计划包括建设一座面积3.5万平方米的新国际航班到达航站楼、一座面积1万平方米的独立国内航站楼，以及将国际登机廊桥扩建1.5万平方米，并新增六个登机口。

该公司还计划升级和扩建埃塞萨机场的跑道、滑行道和飞机停机位。据iProfesional报道，在辅助跑道完成维修后，主跑道工程将于2027年启动。

约2亿美元将用于Aeroparque机场——服务国内和区域航班的布宜诺斯艾利斯城市机场。当地计划建设一座面积约1.6万平方米、配备六座登机桥的新廊桥，并扩建国际区域、值机大厅和行李提取区。总体而言，布宜诺斯艾利斯两座机场将获得超过6万平方米的航站楼面积。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

融资与特许经营权

计划为33座省级机场投入5.06亿美元。14座城市计划扩建航站楼，其中包括巴里洛切、科尔多瓦、伊瓜苏、门多萨和马德林港。科尔多瓦、伊瓜苏和马拉圭的跑道也将重建。

Aeropuertos Argentina承诺在未来四年内投入6亿美元自有资金。其余资金预计将来自国家机场系统信托基金FFSNA。该公司还计划从阿根廷和国际银行获得贷款，并发行债券。

9月底，阿根廷政府将该公司运营国家机场系统的特许经营权延长至2049年2月13日。如满足与向埃塞萨追加6亿美元投资相关的条件，特许经营权可延长至2056年。监管机构ORSNA还自12月8日起将国内旅客收费上限设为9美元。

关注我们在