在以色列，获释的哈马斯人质埃维亚塔尔·达维德讲述了自己在加沙地带被关押期间遭受的心理压力。正如《耶路撒冷邮报》报道，在他于2026年10月7日在耶路撒冷接受的采访中，达维德称，试图让人质相信没有人关心他们，是最艰难的经历之一。

达维德来自以色列中部的卡法萨巴。2023年10月7日，他在Nova音乐节遭袭期间被绑架时22岁。据该报报道，他被囚禁了738天，并于2025年10月13日作为停火协议的一部分获释。同日获释的还有他的儿时好友盖伊·吉尔博亚-达拉尔，后者也在音乐节上被绑架。

囚禁期间的心理压力

达维德说，绑架者试图通过让人质相信以色列政府、美国及其家人不希望他们回来，来从精神上削弱他们。他指出，囚犯不知道外界发生了什么，包括不知道有支持他们的活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

达维德大部分时间被关押在加沙地下的隧道中。2025年8月，哈马斯发布了宣传视频，视频中的他极度消瘦。在其中一段录像中，达维德手持铁锹，在隧道中挖坑。他后来表示，自己担心他们是在强迫他挖自己的坟墓。

对Nova音乐节的回忆

达维德还回忆了2023年10月7日发生的事件。他说，上午6时29分，音乐节现场开始陷入混乱和恐慌，天空中传来火箭弹爆炸声。袭击期间，他与朋友们失散。他的两名朋友罗恩·察尔法蒂和伊丹·加拉马蒂遇害，达维德称他们的死亡是那一天最痛苦的后果。

此前的人质获释给了他获释的希望：达维德意识到回家是可能的，尽管这可能需要时间。获释后，他呼吁人们珍视家人和简单的日常事物，因为生活可能在几秒钟内改变。

关注我们在