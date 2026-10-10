墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示，计划于下周二或周三在官方公报上发布一项关于儿童和青少年安全数字环境的法令。正如Mexico News Daily报道，该文件将禁止数字平台向未成年人展示或推荐制造或宣扬仇恨言论、暴力极端主义、性剥削、暴力、自杀、自残、进食障碍、网络欺凌及非法活动的内容。

审查法律权限

总统法律顾问路易莎·玛丽亚·阿尔卡尔德解释称，该法令将适用于用户能够交流和交换内容的平台，包括社交网络和在线论坛。辛鲍姆表示，政府法律部门和数字转型机构将继续完善文本，以确保该文件不超出行政部门的权限。政府还可能与数字平台进行磋商。

政府在一周前宣布正准备该法令——即科阿韦拉州托雷翁市一所学校发生持砍刀袭击事件的次日。袭击造成副校长死亡，另有4人受伤。据该媒体称，袭击据称由此前曾在该校就读的18岁双胞胎兄弟实施。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

马萨特兰监狱枪击事件

在同一场晨间新闻发布会上，辛鲍姆谈及锡那罗亚州马萨特兰埃尔卡斯蒂略监狱发生的武装冲突。囚犯团体之间的冲突造成9名囚犯和一名到访该机构的两岁男童死亡。另有16名囚犯受伤，事件发生后缴获了两支枪械。

总统表示，她在安全内阁会议上获悉了这起事件。联邦官员正与锡那罗亚州临时州长格拉谢拉·多明格斯合作，以加强该州监狱系统。监狱冲突的原因将被调查。

飓风预警

墨西哥民防部门还警告称，早晨为一级飓风的“西蒙”飓风可能以三级或四级飓风的强度，在哈利斯科州和科利马州附近登陆该国太平洋沿岸。潜在危险地区的居民被敦促关注官方通报。

关注我们在