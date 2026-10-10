У Мексиці планують опублікувати указ про безпечне цифрове середовище — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що наступного вівторка або середи в офіційному віснику планують опублікувати указ про безпечне цифрове середовище для дітей та підлітків. Як повідомляє Mexico News Daily, документ має заборонити цифровим платформам показувати або рекомендувати неповнолітнім контент, що створює або просуває мову ненависті, насильницький екстремізм, сексуальну експлуатацію, насильство, самогубство, самоушкодження, розлади харчової поведінки, кібербулінг та незаконну діяльність.

Перевірка юридичних повноважень

Радниця президентки з юридичних питань Луїса Марія Алькальде пояснила, що дія указу поширюватиметься на платформи, де користувачі можуть спілкуватися та обмінюватися контентом, зокрема соціальні мережі й онлайн-форуми. За словами Шейнбаум, юридична служба уряду та Агентство цифрової трансформації продовжать роботу над текстом, аби документ не виходив за межі повноважень виконавчої влади. Влада також може провести консультації з цифровими платформами.

Про підготовку указу уряд оголосив тижнем раніше — наступного дня після нападу з мачете у школі міста Торреон у штаті Коауїла. Під час нападу загинув заступник директора, ще четверо людей дістали поранення. За даними видання, напад нібито скоїли 18-річні брати-близнюки, які раніше навчалися у цій школі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Стрілянина у в’язниці Масатлана

На тій самій ранковій пресконференції Шейнбаум прокоментувала збройне зіткнення у в’язниці Ель-Кастільйо в Масатлані, штат Сіналоа. Під час сутички між групами ув’язнених загинули дев’ять в’язнів і дворічний хлопчик, який відвідував установу. Ще 16 ув’язнених зазнали поранень, а після інциденту вилучили дві одиниці вогнепальної зброї.

Президентка заявила, що отримала інформацію про інцидент на засіданні Кабінету безпеки. Федеральні посадовці співпрацюють із тимчасовою губернаторкою Сіналоа Грасіелою Домінгес для посилення пенітенціарної системи штату. Причини конфлікту у в’язниці мають розслідувати.

Попередження через ураган

Також служба цивільного захисту Мексики попередила, що ураган «Саймон», який уранці мав першу категорію, може вийти на тихоокеанське узбережжя країни поблизу штатів Халіско та Коліма як ураган третьої або четвертої категорії. Жителів потенційно небезпечних районів закликали стежити за офіційними повідомленнями.

Читай нас у