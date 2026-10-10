У Берліні близько 2600 людей протестували проти політики Мерца — Anadolu Agency

У центрі Берліна близько 2600 людей у суботу провели акцію проти політики федерального уряду Німеччини та канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги учасників

Організатори протесту, які називають себе Project M1illion, вимагали відставки федерального уряду. Серед інших вимог були запровадження системи прямої демократії за швейцарським зразком, припинення реформи охорони здоров’я, скасування збору за суспільне мовлення та вуглецевого податку.

Також учасники закликали провести, за їхнім формулюванням, реалістичний аналіз усіх аспектів енергетичної безпеки Німеччини. На плакатах були вимоги посилити імміграційну політику. Учасники тримали німецькі та пацифістські прапори й скандували гасла з вимогою відставки Мерца, зокрема «Мерц має піти» та «Ми — народ».

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Поліція та опитування

Для охорони маршу поліція залучила сотні правоохоронців. За її даними, під час акції не сталося серйозних інцидентів.

У четвер телеканал ZDF оприлюднив результати опитування, за якими 59% респондентів вважають, що заплановані та частково ухвалені коаліційним урядом зміни у сферах пенсій, охорони здоров’я та довгострокового догляду рухаються у неправильному напрямку. Правильним курсом ці заходи назвали 30% опитаних.

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