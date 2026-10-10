В центре Берлина около 2600 человек в субботу провели акцию против политики федерального правительства Германии и канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Требования участников

Организаторы протеста, называющие себя Project M1illion, потребовали отставки федерального правительства. Среди других требований были введение системы прямой демократии по швейцарскому образцу, прекращение реформы здравоохранения, отмена сбора за общественное вещание и углеродного налога.

Участники также призвали провести, по их формулировке, реалистичный анализ всех аспектов энергетической безопасности Германии. На плакатах содержались требования ужесточить иммиграционную политику. Участники держали немецкие и пацифистские флаги и скандировали лозунги с требованием отставки Мерца, в частности «Мерц должен уйти» и «Мы — народ».

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Полиция и опрос

Для охраны марша полиция привлекла сотни правоохранителей. По ее данным, во время акции не произошло серьезных инцидентов.

В четверг телеканал ZDF опубликовал результаты опроса, согласно которым 59% респондентов считают, что запланированные и частично принятые коалиционным правительством изменения в сферах пенсий, здравоохранения и долгосрочного ухода движутся в неправильном направлении. Правильным курсом эти меры назвали 30% опрошенных.

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