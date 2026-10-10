Еритрея просить ООН втрутитися у протистояння з Ефіопією — Al Jazeera

Еритрея звернулася до Ради Безпеки ООН із закликом вжити «стримувальних заходів» проти Ефіопії, яку Асмера звинуватила в оголошенні війни на тлі конфлікту в регіоні Тиграй. Про це повідомляє Al Jazeera.

Взаємні звинувачення

Міністр закордонних справ Еритреї Осман Салех у листі до Радбезу ООН заявив, що звинувачення в переході еритрейських військ на територію Ефіопії є частиною плану Аддис-Абеби з виправдання війни. Він закликав Раду Безпеки рішуче засудити дії Ефіопії та застосувати необхідні стримувальні заходи.

Салех послався на главу VII Статуту ООН, яка передбачає можливість заходів від санкцій до застосування сили. За його словами, ескалація може спричинити значні руйнування для населення обох країн і дестабілізувати весь регіон.

Напередодні міністр закордонних справ Ефіопії Ґедіон Тімотевос звинуватив Еритрею у відкритому акті агресії та заявив про право країни на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Ефіопська влада стверджує, що еритрейські війська просунулися на територію Тиграю на відстань до 60 кілометрів.

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Бої у Тиграї

Ефіопія заявляє, що Еритрея підтримує Народний фронт визволення Тиграю. Минулого місяця альянс семи збройних угруповань атакував федеральні сили в північному регіоні, прагнучи повалити уряд прем’єр-міністра Абія Ахмеда.

Цього тижня ефіопська армія заявила, що відтіснила бійців TPLF і взяла під контроль столицю регіону Мекелле. Також вона повідомила про удари безпілотниками по еритрейських військових у Тиграї.

Напруженість між країнами посилилася і через питання доступу Ефіопії до Червоного моря. Еритрея здобула незалежність від Ефіопії 1993 року, а в 1998–2000 роках держави вели прикордонну війну. У війні в Тиграї 2020–2022 років сили TPLF воювали проти ефіопських урядових військ, які тоді підтримувала Еритрея.

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