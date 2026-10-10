Эритрея обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом принять «сдерживающие меры» против Эфиопии, которую Асмэра обвинила в объявлении войны на фоне конфликта в регионе Тыграй. Об этом сообщает Al Jazeera.

Взаимные обвинения

Министр иностранных дел Эритреи Осман Салех заявил в письме Совету Безопасности ООН, что обвинения в переходе эритрейских войск на территорию Эфиопии являются частью плана Аддис-Абебы по оправданию войны. Он призвал Совет Безопасности решительно осудить действия Эфиопии и применить необходимые сдерживающие меры.

Салех сослался на главу VII Устава ООН, которая предусматривает возможность мер от санкций до применения силы. По его словам, эскалация может привести к значительным разрушениям для населения обеих стран и дестабилизировать весь регион.

Ранее министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос обвинил Эритрею в открытом акте агрессии и заявил о праве страны на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Эфиопские власти утверждают, что эритрейские войска продвинулись на территорию Тыґрая на расстояние до 60 километров.

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Бои в Тыграе

Эфиопия заявляет, что Эритрея поддерживает Народный фронт освобождения Тыграя. В прошлом месяце альянс семи вооруженных группировок атаковал федеральные силы в северном регионе, стремясь свергнуть правительство премьер-министра Абия Ахмеда.

На этой неделе эфиопская армия заявила, что отбросила бойцов TPLF и взяла под контроль столицу региона Мэкэле. Она также сообщила об ударах беспилотниками по эритрейским военным в Тыграе.

Напряженность между странами усилилась и из-за вопроса доступа Эфиопии к Красному морю. Эритрея получила независимость от Эфиопии в 1993 году, а в 1998–2000 годах государства вели пограничную войну. В войне в Тыграе в 2020–2022 годах силы TPLF сражались против эфиопских правительственных войск, которые тогда поддерживала Эритрея.

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