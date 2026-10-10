Erytrea prosi ONZ o interwencję w sporze z Etiopią — Al Jazeera

Erytrea zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z apelem o podjęcie „środków odstraszających” wobec Etiopii, którą Asmara oskarżyła o wypowiedzenie wojny w związku z konfliktem w regionie Tigraj. Informuje o tym Al Jazeera.

Wzajemne oskarżenia

Minister spraw zagranicznych Erytrei Osman Saleh oświadczył w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ, że oskarżenia o wkroczenie erytrejskich wojsk na terytorium Etiopii są częścią planu Addis Abeby mającego uzasadnić wojnę. Wezwał Radę Bezpieczeństwa do stanowczego potępienia działań Etiopii i zastosowania niezbędnych środków odstraszających.

Saleh powołał się na rozdział VII Karty Narodów Zjednoczonych, który przewiduje możliwość środków od sankcji po użycie siły. Jak stwierdził, eskalacja może spowodować znaczne zniszczenia dla ludności obu krajów i zdestabilizować cały region.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Etiopii Gedion Timothewos oskarżył Erytreę o jawny akt agresji i oświadczył, że kraj ma prawo do samoobrony zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Władze Etiopii twierdzą, że erytrejskie wojska posunęły się do 60 kilometrów w głąb Tigraju.

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Walki w Tigraju

Etiopia twierdzi, że Erytrea wspiera Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. W ubiegłym miesiącu sojusz siedmiu grup zbrojnych zaatakował siły federalne w północnym regionie, dążąc do obalenia rządu premiera Abiya Ahmeda.

W tym tygodniu etiopska armia oświadczyła, że odparła bojowników TPLF i przejęła kontrolę nad stolicą regionu, Mekelle. Poinformowała również o atakach dronów na erytrejskie siły wojskowe w Tigraju.

Napięcia między krajami nasiliły się również z powodu kwestii dostępu Etiopii do Morza Czerwonego. Erytrea uzyskała niepodległość od Etiopii w 1993 roku, a w latach 1998–2000 państwa prowadziły wojnę graniczną. W wojnie w Tigraju w latach 2020–2022 siły TPLF walczyły przeciwko etiopskim wojskom rządowym, które wówczas wspierała Erytrea.

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